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تكنولوجيا وعلوم

الخلافات ظهرت الى العلن.. ماسك يدعو إلى إقالة رئيس "ديزني"

Lebanon 24
09-12-2023 | 00:28
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دعا الملياردير إيلون ماسك، إلى إقالة الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، بوب آيغر، بعد تصاعد الخلاف بينهما.

وكان آيغر قد قال في تصريحات مؤخراً أنه لا يريد ربط ديزني بمنصة "إكس" أو الإعلان فيها، بعد اتهام  ماسك بأنه "أيد بعض المنشورات المعادية للسامية".
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وأعلنت حوالي 100 شركة بينهما ديزني وآبل، توقف إعلانتها على منصة “إكس”، بسبب ما وصفته بـ "مواقف ماسك المعادية للسامية"، ما دفع الأخير إلى التأكيد أنه "لن يسمح لأحد بابتزازه من أجل المال". 
ودعا ماسك في سلسلة من المنشورات على موقع إكس، إلى الإقالة الفورية للرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب آيغر، مضيفاً أن "والت ديزني يتقلب في قبره بسبب ما فعله بوب بشركته". 
وأشار ماسك إلى الدعوى القضائية الأخيرة المرفوعة ضد شركة ميتا، زاعماً أن منصاتها لا تفعل ما يكفي لحماية الأطفال، وانتقد آيغر لاستمراره في الإعلان على ميتا رغم هذه الاتهامات. 
ولم تصدر ديزني بعد رداً رسمياً على تصريحات ماسك.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الشركة واجهت انتقادات بسبب ممارساتها الإعلانية في الماضي، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.
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