18
o
بيروت
21
o
طرابلس
27
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
دراجة كهربائية ثورية تعمل بالذكاء الاصطناعي.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
09-12-2023
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة إيسر عن دراجة "إيبي" الكهربائية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تطرحها للبيع في أسواق مختارة اعتباراً من الربع الأول من عام 2024.
تأتي دراجة "إيبي" التي تم الإعلان عنها خلال قمة الاستدامة "كوب 28" في دبي، مزودة ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 460 وات قابلة للإزالة، مما يجعل الشحن أسهل، علاوة على ذلك، تعمل البطارية بمثابة بنك طاقة، قادر على شحن الهواتف والملحقات الصغيرة وحتى تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمخرج USB PD.
Advertisement
وتتميز الدراجة أيضاً، بإطارات فريدة تعتمد على الرغوة الهوائية، مما يضمن عدم تعرضها للثقوب أو الأضرار، كما تتضمن وظيفة القفل وفتح القفل عبر البلوتوث، وفتح القفل تلقائياً عندما يقترب المستخدم من الدراجة الإلكترونية.
ويمكن للدراجة أن تحمل ما يصل إلى 120 كيلوغراماً من الوزن، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين ونصف فقط، مما يوفر نطاقاً يصل إلى 110 كيلومترات مع سرعة قصوى تبلغ 25 كيلومتراً في الساعة.
بالإضافة إلى ما سبق، تحتوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار الذكية التي تكتشف المركبات القريبة مثل السيارات، مما يضيف طبقة من الأمان للراكب، ويمكن للمستخدمين أيضاً تنزيل تطبيق “ebiiGo”، المتوفر على منصات أندرويد وآي أوه إس، للحصول على تجربة ركوب أكثر تميزاً، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
Lebanon 24
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
07:52 | 2023-12-08
08/12/2023 07:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: شتاء لبنان سيكون الأقسى منذ 73 عاماً.. استعدوا للعواصف وللبرد القارس!
Lebanon 24
بالتفاصيل: شتاء لبنان سيكون الأقسى منذ 73 عاماً.. استعدوا للعواصف وللبرد القارس!
02:02 | 2023-12-09
09/12/2023 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أعلن مسؤولٌ إسرائيليّ عن الحرب ضد "حزب الله"؟ إليكم ما سيحدث
Lebanon 24
ماذا أعلن مسؤولٌ إسرائيليّ عن الحرب ضد "حزب الله"؟ إليكم ما سيحدث
13:45 | 2023-12-08
08/12/2023 01:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
05:55 | 2023-12-08
08/12/2023 05:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
10:32 | 2023-12-08
08/12/2023 10:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:48 | 2023-12-09
بسبب انتهاكات السلامة.. تسلا تواجه غرامات كبيرة
04:38 | 2023-12-09
إكس تسابق الزمن.. العين على المعلنين الصغار
02:30 | 2023-12-09
9 أخطاء يرتكبها الناس على الإنترنت.. تجنبوها!
00:28 | 2023-12-09
الخلافات ظهرت الى العلن.. ماسك يدعو إلى إقالة رئيس "ديزني"
00:02 | 2023-12-09
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي.. اليكم تفاصيله
16:00 | 2023-12-08
إنشاء أكبر مصنع لتجميع الآيفون بالهند
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
09/12/2023 12:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
09/12/2023 12:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
09/12/2023 12:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24