Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

دراجة كهربائية ثورية تعمل بالذكاء الاصطناعي.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
09-12-2023 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1139202-638377040359406422.jpg
Doc-P-1139202-638377040359406422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة إيسر عن دراجة "إيبي" الكهربائية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تطرحها للبيع في أسواق مختارة اعتباراً من الربع الأول من عام 2024.

تأتي دراجة "إيبي" التي تم الإعلان عنها خلال قمة الاستدامة "كوب 28" في دبي، مزودة ببطارية ليثيوم أيون بقدرة  460 وات قابلة للإزالة، مما يجعل الشحن أسهل، علاوة على ذلك، تعمل البطارية بمثابة بنك طاقة، قادر على شحن الهواتف والملحقات الصغيرة وحتى تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمخرج USB PD. 
Advertisement
وتتميز الدراجة أيضاً، بإطارات فريدة تعتمد على الرغوة الهوائية، مما يضمن عدم تعرضها للثقوب أو الأضرار، كما تتضمن وظيفة القفل وفتح القفل عبر البلوتوث، وفتح القفل تلقائياً عندما يقترب المستخدم من الدراجة الإلكترونية.
ويمكن للدراجة أن تحمل ما يصل إلى 120 كيلوغراماً من الوزن، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين ونصف فقط، مما يوفر نطاقاً يصل إلى 110 كيلومترات مع سرعة قصوى تبلغ 25 كيلومتراً في الساعة.
بالإضافة إلى ما سبق، تحتوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار الذكية التي تكتشف المركبات القريبة مثل السيارات، مما يضيف طبقة من الأمان للراكب، ويمكن للمستخدمين أيضاً تنزيل تطبيق “ebiiGo”، المتوفر على منصات أندرويد وآي أوه إس، للحصول على تجربة ركوب أكثر تميزاً، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:48 | 2023-12-09
04:38 | 2023-12-09
02:30 | 2023-12-09
00:28 | 2023-12-09
00:02 | 2023-12-09
16:00 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24