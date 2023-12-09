بسبب انتهاكات السلامة.. تسلا تواجه غرامات كبيرة

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أشارت إدارة الصحة والسلامة المهنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى أن شركة "تسلا"، ارتكبت 5 مخالفات تتعلق بالسلامة، بسبب تعرض عاملة لإصابة خطيرة، عندما علقت داخل سيارة من طراز "موديل واي" في مصنع الشركة بمدينة فريمونت في كاليفورنيا، في وقت سابق من العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة.ووفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة "بلومبرغ"، لم تتحقق شركة صناعة السيارات الكهربائية من فصل الكهرباء عن سير ناقل أثناء فحص موظفين للجودة.وبحسب الوثائق علقت موظفة في سيارة، بعدما ضرب بابها المفتوح بوابة رأسية ثابتة في مصنع تسلا بفريمونت في أبريل (نيسان).واقترحت إدارة كاليفورنيا للصحة والسلامة المهنية، تغريم تسلا 18 ألف دولار بسبب المخالفة "الجسيمة".