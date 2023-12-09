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تكنولوجيا وعلوم

ميزة مهمة من غوغل لهواتف Pixel

Lebanon 24
09-12-2023 | 07:06
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أعلنت غوغل عن إطلاق ميزة مهمة، ستساعد مستخدمي هواتف Pixel في الحفاظ على سريّة البيانات الموجودة في أجهزتهم.

وأشارت غوغل إلى أن ميزة "وضع الإصلاح" أوRepair Mode ستكون مفيدة لمستخدمي هواتفها، الذين يرغبون بإصلاح هواتفهم في مراكز الصيانة، فمن خلالها سيكون المستخدم قادرا على إخفاء كل البيانات بما فيها الصور والفيديوهات والملفات قبل تسليم جهازه للصيانة، الأمر الذي يضمن عدم تسرّب هذه البيانات لأي شخص أو جهة.
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وبتفعيل هذه الميزة سيتسلم المختصون في مركز الصيانة الهواتف "بنظام تشغيل نظيف"، أي أنه لن تظهر لهم أي بيانات شخصية أو حسابات إلكترونية أو ملفات خاصة بمالك الهاتف.
 
ويمكن لصاحب الهاتف تنشيط "وضع الإصلاح" قبل تسليمه لمركز الصيانة، وإلغاء هذا الوضع بسهولة من خلال إعدادات الجهاز. (روسيا اليوم( 
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