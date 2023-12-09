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تكنولوجيا وعلوم

شركة Infinix تطلق هاتفها الجديد بسعر منافس جدا!

Lebanon 24
09-12-2023 | 10:26
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أعلنت Infinix عن هاتفها الجديد "Smart 8 HD"، الذي زودته بمواصفات جيدة، وستطرحه بسعر 75 دولار تقريبا.
 
يأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم أبعاده (163.6/75.6/8.5) ملم، وزنه 184 غ.
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وشاشاته أتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 267 شمعة/م تقريبا، وجهّزت في منتصفها من الأعلى بفتحة للكاميرا وعرض الإشعارات، شبيهة بتلك الموجودة في هواتف آيفون الجديدة.

يعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات XOS 13، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغا بايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
والكاميرا الأساسية له أتت بدقة (13+0.08) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط. (روسيا اليوم) 
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