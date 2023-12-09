Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في "COP28".. إطلاق المعجم العربي للمصطلحات البيئية

Lebanon 24
09-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1139473-638377628939182735.jpg
Doc-P-1139473-638377628939182735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق مجلس شباب اللغة العربية (المعجم العربي للمصطلحات البيئية)، وتطرق إلى مفهوم الاستدامة في الثقافة العربية خلال فعالية (الاستدامة في الثقافة العربية)، التي أُقيمت خلال فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يوم 12 من ديسمبر الجاري.
Advertisement

بدأت الفعالية بمقطع فيديو مصور أظهر الجذور التاريخية القديمة للاستدامة البيئية في الثقافة العربية، وصولًا إلى يومنا الحاضر الذي يشهد اهتمامًا كبيرًا في دول عربية عدة في مقدمتها دولة الإمارات، التي أطلقت العديد من المشاريع المستدامة والطاقة البديلة.

وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية شبابية، قدمها أعضاء من المجلس، تحدثوا فيها عن سبب استدامة الثقافة العربية التي استمرت لآلاف السنين، وعن أهمية الروابط العائلية التي تتميز الثقافة العربية بالحفاظ عليها، والتي جعلت من الأسرة البذرة الأولى للمجتمع العربي بتنوعه الجغرافي والديموغرافي.

كذلك، ناقش الشباب العلاقة بين التنوع الحيوي والتنوع اللغوي، واللغات المعرضة لخطر الانقراض التي يسجلها أطلس اليونيسكو للغات المهددة بالاندثار، كما ناقشوا مفهوم المرونة اللغوية، وتأثير تغير المناخ في اللهجات.

واختتمت الفعالية بإطلاق (المعجم العربي للمصطلحات البيئية)، الذي جاء ثمرة للتعاون بين مجلس شباب اللغة العربية وهيئة البيئة أبوظبي ومركز أبوظبي للغة العربية.

ويهدف المعجم إلى تقديم مرجع سليم علميًا ولغويًا للمصطلحات التي تتعلق بالبيئة باللغة الإنجليزية وما يقابلها في اللغة العربية، وقد اعتُمد الفصل الأول منه (مصطلحات الجودة البيئية)، على أن يستمر العمل لإكمال باقي الفصول.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-12-09
16:30 | 2023-12-09
10:26 | 2023-12-09
07:06 | 2023-12-09
04:48 | 2023-12-09
04:38 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24