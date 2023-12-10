جديد منصة "إكس".. روبوت دردشة بالذكاء الإصطناعي!

بدأت منصة إكس بطرح روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok، الذي طورته شركة xAI الناشئة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، لمشتركي +Premium.



وأوضح ماسك أن طرح Grok لجميع مشتركي +Premium في الولايات المتحدة قد اكتمل، محذراً من أن الإصدار التجريبي قد يواجه العديد من المشكلات، مع أن روبوت الدردشة يحصل على تحسينات بشكل مطرد.

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كذلك، عرض ماسك إطاراً زمنياً من أجل وصول Grok إلى الأسواق الأخرى خارج الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن جميع مستخدمي اللغة الإنجليزية (المشتركين في +Premium) قد يستطيعون، في نحو أسبوع أو قريبًا من ذلك، الوصول إلى Grok.



ويتبع ذلك المستخدمون اليابانيون، وذلك بهدف جلب Grok لجميع اللغات بحلول أوائل عام 2024.



ولا تتناسب الأطر الزمنية التي يحددها ماسك للوقت الذي قد تحدث فيه الأمور دائمًا مع تصريحاته، ويُعد مالكو سيارات تسلا الكهربائية مثالًا على ذلك، إذ ينتظرون منذ مدة طويلة ميزة القيادة الذاتية الكاملة.



وكان ماسك متأخراً قليلاً في ما يتعلق بتقديرات إطلاق Grok، إذ أوضح في 22 من تشرين الثاني أن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي قادم خلال الأسبوع المقبل لمشتركي +Premium، مع أن Grok صدر في 8 من كانون الأول بشكل فعلي. وأوضح ماسك أن طرح Grok لجميع مشتركي +Premium في الولايات المتحدة قد اكتمل، محذراً من أن الإصدار التجريبي قد يواجه العديد من المشكلات، مع أن روبوت الدردشة يحصل على تحسينات بشكل مطرد.كذلك، عرض ماسك إطاراً زمنياً من أجل وصول Grok إلى الأسواق الأخرى خارج الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن جميع مستخدمي اللغة الإنجليزية (المشتركين في +Premium) قد يستطيعون، في نحو أسبوع أو قريبًا من ذلك، الوصول إلى Grok.ويتبع ذلك المستخدمون اليابانيون، وذلك بهدف جلب Grok لجميع اللغات بحلول أوائل عام 2024.ولا تتناسب الأطر الزمنية التي يحددها ماسك للوقت الذي قد تحدث فيه الأمور دائمًا مع تصريحاته، ويُعد مالكو سيارات تسلا الكهربائية مثالًا على ذلك، إذ ينتظرون منذ مدة طويلة ميزة القيادة الذاتية الكاملة.وكان ماسك متأخراً قليلاً في ما يتعلق بتقديرات إطلاق Grok، إذ أوضح في 22 من تشرين الثاني أن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي قادم خلال الأسبوع المقبل لمشتركي +Premium، مع أن Grok صدر في 8 من كانون الأول بشكل فعلي.

وينتظر المراقبون رؤية إذا كان روبوت الدردشة ناجحًا في زيادة إيرادات الاشتراك لمنصة إكس أم لا، إذ يعد Grok في الوقت الحالي جزءًا من عرض الاشتراك +Premium بقيمة قدرها 16 دولارًا شهريًا ضمن منصة إكس.



ويأتي هذا الاشتراك بسعر مرتفع مقارنةً باشتراك Basic البالغ 3 دولارات شهريًا واشتراك Premium البالغ 8 دولارات شهريًا.



وليس من الواضح إذا كان اشتراك +Premium قادرًا على جذب محبي الذكاء الاصطناعي العاديين الذين يمكنهم استخدام روبوتات الدردشة المنافسة، مثل ChatGPT أو Bard، مجانًا.



ويأتي اشتراك +Premium مع إمكانية الوصول إلى مزايا أخرى من أجل توسيع جاذبيته، ومنها ميزة عدم رؤية أي إعلانات في خلاصة For You والخلاصة الزمنية للمتابعين.



كذلك، سيحصل مستخدمو +Premium أيضًا على تعزيز لردودهم، بالإضافة إلى جميع مزايا اشتراك Premium، مثل مشاركة عائدات الإعلانات مع المبدعين، والتحقق من الهوية، وعلامة التحقق الزرقاء، والوصول إلى Media Studio والمزيد.