أفضل أجهزة اللاب توب من HP لعام 2023

تُنتج شركة HP الرائدة في تصنيع الحواسيب المحمولة مجموعة واسعة من الحواسيب المحمولة التي تُناسب المُستخدمين من مُختلف الفئات.

أفضل الحواسيب المحمولة من HP في عام 2023:

- حاسوب HP Dragonfly Pro: أفضل حاسوب محمول من HP للمحترفين

يُعدّ حاسوب Dragonfly Pro الذي يأتي مع شاشة بقياس قدره 14 بوصة بديلًا قويًا لحواسيب MacBook من آبل للمحترفين، فهو يمتاز بتصميمه الأنيق ومتانته وجودة تصنيعه، ويُباع بسعر معقول يبلغ 1250 دولارًا

يعمل حاسوب HP Dragonfly Pro بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تستمر بطارية حاسوب HP Dragonfly Pro بالعمل لمدة قدرها 15 ساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة

-حاسوب HP Pavilion 14: أفضل حاسوب محمول من HP من الفئة المتوسطة

HP Pavilion 14هو حاسوب محمول من الفئة المتوسطة ويندرج ضمن فئة 2 في 1، ويتمتع بمزايا قوية تجعله خيارًا ملائمًا للطلاب والأشخاص الذين يبحثون عن حاسوب محمول يمكنه معالجة المهام المتوسطة بسلاسة وسرعة ويُباع بسعر معقول

يمتاز هذا الحاسوب بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه كيلو جرام ونصف تقريبًا، ويضم HP Pavilion 14 شاشة بقياس قدره 14 بوصة، ويعمل بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i3-1215U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11

يُباع حاسوب HP Pavilion 14 بسعر قدره 420 دولارًا.

3- حاسوب HP Pavilion Plus 14: أفضل حاسوب محمول من HP يضم شاشة من نوع OLED

تتمتع سلسلة Pavilion Plus من حواسيب HP بمزايا قوية وتُباع بأسعار معقولة. ومن أبرز مزايا طراز Pavilion Plus 14، أنه يضم شاشة من نوع (OLED) تقدم درجة تباين ممتازة وألوانًا زاهية وواضحة وطبيعية المظهر، وتأتي الشاشة بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بسطوع قدره 500 شمعة/ المتر المربع.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Intel Core i5-13500H)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة قدرها 9 ساعات و15 دقيقة، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة

يُباع حاسوب HP Pavilion Plus 14 بسعر قدره 680 دولارًا.

(نبض)