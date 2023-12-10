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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي لمساعدة المكفوفين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-12-2023 | 12:13
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أعلنت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت نسخة من تطبيق مساعدة المكفوفين وضعاف البصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "سيينغ إيه.آي" للعمل مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد.
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وأشارت مايكروسوفت إلى أنه يمكن تنزيله من متجر التطبيقات بلاي ستور ويعمل بـ 18 لغة، مع اعتزام  مايكروسوفت دعم 36 لغة في العام المقبل.
يقوم تطبيق "سيينغ إيه.آي" بوصف المكان والأشياء المحيطة بالشخص بطريقة مسموعة وهو يستهدف مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على القيام بمهام مثل قراءة رسائل البريد وتحديد هوية المنتجات وسماع وصف الصور.

ويقوم المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه، لكي يقوم التطبيق بوصف محتوى الصورة التي التقطتها الكاميرا.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق يحتوي على فئات مختلفة للمهام المتنوعة.
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