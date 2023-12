"غوغل كروم" يختبر 3 مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

بدأ متصفح الويب "غوغل كروم" اختبار 3 مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتطوير طريقة التصفح، وتسهل إنشاء النصوص، وتصميم واجهة المتصفح، وترتيب علامات التبويب.



وأفاد أحدث إصدار من متصفح Chrome Canary المخصص لاختبار المزايا الجديدة، بأن غوغل أضافت تبويباً جديداً يسمى Experimental AI، والذي يتضمن 3 مزايا هي Help me write وTab Organizer وCreate themes with AI، لكن الشركة الأميركية لم تحدد موعد وصول المزايا إلى جميع المستخدمين.

وظهر على صفحة التبويب الجديدة أن ميزة Help me write تساعد المستخدم على إنشاء النصوص في حقول الكتابة داخل المواقع الإلكترونية، من خلال الضغط على زر الماوس الأيمن، وبعدها يختار الميزة التي تبدأ إنشاء النصوص عندما يبدأ المستخدم إدخال أمر نصي.



وتساعد الميزة الثانية Tab Organizer المستخدم على تنظيم علامات التبويب أوتوماتيكياً، من خلال ترتيب المواقع المتشابهة معاً في مجموعة واحدة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة عبر الضغط على زر الماوس الأيمن، واختيار Organize فيحدث التنظيم تلقائياً.



وتسمح الميزة الثالثة Create themes with AI للمستخدم بتغيير تصميم واجهة المتصفح من حيث الألوان والشكل، من خلال فتح علامة تبويب جديدة والضغط على Customize Chrome.

ومتصفح "غوغل كروم" هو أحدث المنتجات التي تضيف إليها الشركة مزايا وأدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، إذ سبق أن أضافت الشركة على مدار الأشهر الماضية، مزايا عديدة، تساعد على إنشاء النصوص وتحريرها إلى تطبيق المستندات (Docs) وخدمة البريد الإلكتروني (Gmail)، وتصميم الصور داخل تطبيق (Slides) للعروض التفاعلية، بالإضافة إلى تزويد مساعدها الشخصي Assistant بقدرات ذكية، بجانب تطوير روبوتها الخاص للدردشة (Bard).

وأعلنت الشركة أخيراً عن نموذجها الاصطناعي Gemini AI والذي أشادت بأدائه في الاختبارات قبل إطلاقه، وقالت إن بعض قدراته تفوقت على أحد نماذج شركة (OpenAI) المنافسة، GPT-3.5 وGPT-4.ويحتوي (Gemini AI) على 3 إصدارات هي "نانو" المخصص للعمل على الهواتف الذكية، و"برو" الذي يدعم روبوت الدردشة "بارد" والعديد من التطبيقات والخدمات من "جوجل"، إلى جانب "ألترا" النموذج الأكثر تطوراً وإمكانيات.