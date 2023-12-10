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تكنولوجيا وعلوم

الروبوت "نادية".. ملاكمة بمهارة تتفوق على اللاعبين المحترفين

Lebanon 24
10-12-2023 | 16:15
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تمكنت شركة أميركية من اختراع إنسان آلي "روبوت" ملاكم، وتبين من الاختبارات أن لديه قدرات مذهلة على ألعاب القتال بما فيها الملاكمة وفقاً لمعايير اللاعبين المحترفين، فيما يثير ظهور هذا "الروبوت" الكثير من الجدل حول مستقبل الرياضات القتالية، فضلاً عن مخاوف في أن يُستخدم في اعتداءات تستهدف البشر العاديين.
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ونشرت وسائل الإعلام الغربية مقطع فيديو يظهر فيه الروبوت الملاكم وتظهر فيه قدراته المذهلة، حيث يخوض الملاكمة مع إنسان طبيعي، ويوجه له بعض اللكمات المثيرة للإعجاب، وسط توقعات بأن يكون هذا "الروبوت" هو الجيل القادم من الانسان الآلي.

وشبهت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها هذا الروبوت بالملاكم العالمي الراحل والأشهر محمد علي كلاي، وقالت إنه استنساخ له.
وأضافت الصحيفة: "من حارس مرمى روبوتي بأربعة أرجل، إلى بطل كرة الطاولة المدعم بالذكاء الاصطناعي الذي أنتجته شركة غوغل، بدأ عدد من الروبوتات بالفعل في اقتحام عالم الرياضة.. والآن، يبدو أن الروبوتات تستعد لمواجهة المحترفين في عالم الملاكمة".

وأطلق المطورون على الروبوت اسم "نادية" وهو من إنتاج مشترك لشركتي (IHMC Robotics) و(Boardwalk Robotics) الأميركيتين.

وعلق أحد المشاهدين: "انتظر حتى يحصل السيد الروبوت على عقله ويضربك بشكل حقيقي"، بحسب ما نقلت "دايلي ميل".

وقالت شركة (IHMC) على موقعها على الإنترنت: "إن اسم الروبوت مأخوذ من لاعبة الجمباز الشهيرة ناديا كومانيسي، كإشارة إلى هدف التصميم النهائي، وهو تحقيق نطاق الحركة البشرية".

وتم تصميم الروبوت ليكون مرناً، ويحتوي على 29 مفصلاً، مما يوفر له بعضاً من أعلى نطاقات الحركة لأي إنسان حتى الآن. وفي الفيديو المنشور يتم عرض هذا النطاق المذهل من الحركة من خلال عرض الملاكمة.

ويتم التحكم في الروبوت عن بُعد بواسطة باحث يرتدي سماعة رأس للواقع الافتراضي وأجهزة تحكم، على الرغم من أنَّ المطورين يقولون إنه يمكن أن يكون مستقلاً بالكامل في المستقبل.

وأعرب العديد من المشاهدين عن دهشتهم من مهارات الروبوت، حيث علق أحد المستخدمين قائلاً: "عمل رائع.. بدأت الثورة"، بينما أضاف آخر: "خطوة أولى ممتازة نحو الاستقلال الكامل والحرية (أعني لنادية)". وكتب أحدهم: "أخيرًا شيء أصلي.. لا مزيد من الليزر أو المدافع الآلية، الآن ستقوم الروبوتات بلكمك في وجهك".

كما أثار متشككون آخرون مخاوف بشأن لقطات الفيديو التي ظهر فيها الروبوت الملاكم، حيث علق أحد المشاهدين: "انتظر حتى يحصل السيد الآلي على عقله ويضربك بشكل حقيقي". وفي الوقت نفسه، قال أحد المشاهدين مازحاً: "لقد خدعونا الآن لتدريبهم على القتال، وقد بدأ ذلك".
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