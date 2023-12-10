15
o
بيروت
15
o
طرابلس
29
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
الروبوت "نادية".. ملاكمة بمهارة تتفوق على اللاعبين المحترفين
Lebanon 24
10-12-2023
|
16:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت شركة أميركية من اختراع إنسان آلي "روبوت" ملاكم، وتبين من الاختبارات أن لديه قدرات مذهلة على ألعاب القتال بما فيها الملاكمة وفقاً لمعايير اللاعبين المحترفين، فيما يثير ظهور هذا "الروبوت" الكثير من الجدل حول مستقبل الرياضات القتالية، فضلاً عن مخاوف في أن يُستخدم في اعتداءات تستهدف البشر العاديين.
Advertisement
ونشرت وسائل الإعلام الغربية مقطع فيديو يظهر فيه الروبوت الملاكم وتظهر فيه قدراته المذهلة، حيث يخوض الملاكمة مع إنسان طبيعي، ويوجه له بعض اللكمات المثيرة للإعجاب، وسط توقعات بأن يكون هذا "الروبوت" هو الجيل القادم من الانسان الآلي.
وشبهت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها هذا الروبوت بالملاكم العالمي الراحل والأشهر محمد علي كلاي، وقالت إنه استنساخ له.
وأضافت الصحيفة: "من حارس مرمى روبوتي بأربعة أرجل، إلى بطل كرة الطاولة المدعم بالذكاء الاصطناعي الذي أنتجته شركة غوغل، بدأ عدد من الروبوتات بالفعل في اقتحام عالم الرياضة.. والآن، يبدو أن الروبوتات تستعد لمواجهة المحترفين في عالم الملاكمة".
وأطلق المطورون على الروبوت اسم "نادية" وهو من إنتاج مشترك لشركتي (IHMC Robotics) و(Boardwalk Robotics) الأميركيتين.
وعلق أحد المشاهدين: "انتظر حتى يحصل السيد الروبوت على عقله ويضربك بشكل حقيقي"، بحسب ما نقلت "دايلي ميل".
وقالت شركة (IHMC) على موقعها على الإنترنت: "إن اسم الروبوت مأخوذ من لاعبة الجمباز الشهيرة ناديا كومانيسي، كإشارة إلى هدف التصميم النهائي، وهو تحقيق نطاق الحركة البشرية".
وتم تصميم الروبوت ليكون مرناً، ويحتوي على 29 مفصلاً، مما يوفر له بعضاً من أعلى نطاقات الحركة لأي إنسان حتى الآن. وفي الفيديو المنشور يتم عرض هذا النطاق المذهل من الحركة من خلال عرض الملاكمة.
ويتم التحكم في الروبوت عن بُعد بواسطة باحث يرتدي سماعة رأس للواقع الافتراضي وأجهزة تحكم، على الرغم من أنَّ المطورين يقولون إنه يمكن أن يكون مستقلاً بالكامل في المستقبل.
وأعرب العديد من المشاهدين عن دهشتهم من مهارات الروبوت، حيث علق أحد المستخدمين قائلاً: "عمل رائع.. بدأت الثورة"، بينما أضاف آخر: "خطوة أولى ممتازة نحو الاستقلال الكامل والحرية (أعني لنادية)". وكتب أحدهم: "أخيرًا شيء أصلي.. لا مزيد من الليزر أو المدافع الآلية، الآن ستقوم الروبوتات بلكمك في وجهك".
كما أثار متشككون آخرون مخاوف بشأن لقطات الفيديو التي ظهر فيها الروبوت الملاكم، حيث علق أحد المشاهدين: "انتظر حتى يحصل السيد الآلي على عقله ويضربك بشكل حقيقي". وفي الوقت نفسه، قال أحد المشاهدين مازحاً: "لقد خدعونا الآن لتدريبهم على القتال، وقد بدأ ذلك".
Advertisement
الأكثر قراءة
محاولة قتل في شارع الحمرا وفيديو مروّع للحادثة.. شاهدوا ما جرى!
Lebanon 24
محاولة قتل في شارع الحمرا وفيديو مروّع للحادثة.. شاهدوا ما جرى!
00:14 | 2023-12-10
10/12/2023 12:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال عام غداً
Lebanon 24
اقفال عام غداً
11:59 | 2023-12-10
10/12/2023 11:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستنتهي "حرب الجنوب".. 4 نقاطٍ تشرح ما ينتظرنا!
Lebanon 24
هكذا ستنتهي "حرب الجنوب".. 4 نقاطٍ تشرح ما ينتظرنا!
04:00 | 2023-12-10
10/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
Lebanon 24
بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.. وزير التربية: لاقفال المدارس والجامعات غداً
12:07 | 2023-12-10
10/12/2023 12:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرائب جديدة قد تطالُ هؤلاء في لبنان!
Lebanon 24
ضرائب جديدة قد تطالُ هؤلاء في لبنان!
02:15 | 2023-12-10
10/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2023-12-10
"غوغل كروم" يختبر 3 مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
12:13 | 2023-12-10
مايكروسوفت تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي لمساعدة المكفوفين.. اليكم التفاصيل
11:00 | 2023-12-10
أفضل أجهزة اللاب توب من HP لعام 2023
08:00 | 2023-12-10
خبراء يسعون إلى جعل الذكاء الاصطناعي ينسى بعض ما تلقنه
05:00 | 2023-12-10
جديد منصة "إكس".. روبوت دردشة بالذكاء الإصطناعي!
02:00 | 2023-12-10
تطبيق ثوريّ لمساعدة المكفوفين.. إليكم مميزاته
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
11/12/2023 05:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
11/12/2023 05:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
11/12/2023 05:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24