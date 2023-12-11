كيف يمكنك استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد "جيميناي" من غوغل؟





ومن بين إصدارات البرنامج الجديد "جيميناي برو" الذي تم إدماجه في "بارد تشات بوت" (Bard chat bot) والذي سينافس "تشات جي بي تي" في ردوده على الاستفسارات اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشرته موقع "وايرد".

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وتتيح غوغل "جيميناي" استخدام اللغة الإنكليزية فقط حاليا ولكنها تعمل على تطويره لتقديم الدعم بلغات أخرى. بدأت شركة غوغل في إدماج أحدث برامجها للذكاء الاصطناعي "جيميناي" في تطبيقاتها المختلفة، والذي سيكون منافسا بارزا لروبوت "تشات جي بي تي" الذي أحدث طفرة في عالم التكنولوجيا منذ إطلاقه العام الماضي.ومن بين إصدارات البرنامج الجديد "جيميناي برو" الذي تم إدماجه في "بارد تشات بوت" (Bard chat bot) والذي سينافس "تشات جي بي تي" في ردوده على الاستفسارات اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشرته موقع "وايرد".وتتيح غوغل "جيميناي" استخدام اللغة الإنكليزية فقط حاليا ولكنها تعمل على تطويره لتقديم الدعم بلغات أخرى.

اسم "جيميناي برو" قد يوحي باشتراط اشتراك للخدمة، لكنه متاح للاستخدام مجانا عبر "بارد"، كما يمكنك استخدام النسخة من "بارد" التي تستخدم "تشات جي بي تي" المجانية، أو قد يحتاج المستخدم لدفع رسوم اشتراك لمن يريد استخدام الإصدار الرابع من "تشات جي بي تي". (الحرة)