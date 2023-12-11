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عزمت شركة "ميتا" على البدء بتشفير "كل المحادثات والمكالمات الشخصية على "مسنجر" و"فيسبوك" من طرف إلى طرف، كما هي الحال على "واتساب" لجعلها أكثر سريّة، على الرغم من معارضة حكومات عدة.وتسعى المجموعة العملاقة لتكنولوجيا المعلومات إلى جعل التبادلات على "مسنجر" و"فيسبوك" تتسم بالخصوصية، موفرة بذلك "مزيداً من السرية والأمان لمستخدميها".وأوضحت المجموعة الأميركية في بيان: "هذا يعني أنّ لا أحد، بما في ذلك "ميتا"، يستطيع رؤية ما يجري إرساله أو قوله (في المحادثات والمكالمات)، إلا إذا اخترتم إبلاغنا بالرسالة".وكان هذا الخيار متاحاً أصلاً لمستخدمي "مسنجر"، لكنّ الجديد أنه أصبح الخيار التلقائي الأول، كما هي الحال في خدمة المراسلة "واتساب"، التي استحوذت عليها الشركة الواقعة في كاليفورنيا عام 2014.وشمل التحديث أيضاً القدرة على تعديل الرسائل والصور ذات الجودة العالية (الصور ومقاطع الفيديو).واتخذت "ميتا" قرار التشفير الشامل لتطبيقاتها رغم معارضة سلطات حكومية عدة هذه الخطوة المعلَن عنها منذ سنوات، وذلك لحرص هذه الحكومات على توفير القدرة لأنظمتها القضائية على استعادة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والصور المتبادلة في سياق التحقيقات الجنائية.