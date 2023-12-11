19
o
بيروت
18
o
طرابلس
26
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميتا تسعى إلى تعزيز سرية الرسائل في "مسنجر" و"فيسبوك"
Lebanon 24
11-12-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عزمت شركة "ميتا" على البدء بتشفير "كل المحادثات والمكالمات الشخصية على "مسنجر" و"فيسبوك" من طرف إلى طرف، كما هي الحال على "واتساب" لجعلها أكثر سريّة، على الرغم من معارضة حكومات عدة.
وتسعى المجموعة العملاقة لتكنولوجيا المعلومات إلى جعل التبادلات على "مسنجر" و"فيسبوك" تتسم بالخصوصية، موفرة بذلك "مزيداً من السرية والأمان لمستخدميها".
Advertisement
وأوضحت المجموعة الأميركية في بيان: "هذا يعني أنّ لا أحد، بما في ذلك "ميتا"، يستطيع رؤية ما يجري إرساله أو قوله (في المحادثات والمكالمات)، إلا إذا اخترتم إبلاغنا بالرسالة".
وكان هذا الخيار متاحاً أصلاً لمستخدمي "مسنجر"، لكنّ الجديد أنه أصبح الخيار التلقائي الأول، كما هي الحال في خدمة المراسلة "واتساب"، التي استحوذت عليها الشركة الواقعة في كاليفورنيا عام 2014.
وشمل التحديث أيضاً القدرة على تعديل الرسائل والصور ذات الجودة العالية (الصور ومقاطع الفيديو).
واتخذت "ميتا" قرار التشفير الشامل لتطبيقاتها رغم معارضة سلطات حكومية عدة هذه الخطوة المعلَن عنها منذ سنوات، وذلك لحرص هذه الحكومات على توفير القدرة لأنظمتها القضائية على استعادة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والصور المتبادلة في سياق التحقيقات الجنائية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
4 أبراج ستزدهر ماليًا وستكون غنية في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
4 أبراج ستزدهر ماليًا وستكون غنية في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
00:13 | 2023-12-11
11/12/2023 12:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت زوجته الجميلة ببطن منتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوداً جديداً: "يارب تكون خلقة تامة" (صورة)
Lebanon 24
ظهرت زوجته الجميلة ببطن منتفخ.. الفنان الشهير ينتظر مولوداً جديداً: "يارب تكون خلقة تامة" (صورة)
15:36 | 2023-12-10
10/12/2023 03:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت البنوت".. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور بجمالها أصبحت نسخة عن والدتها (صور)
Lebanon 24
"كبرت البنوت".. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور بجمالها أصبحت نسخة عن والدتها (صور)
04:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
10:21 | 2023-12-11
11/12/2023 10:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكّرة المصارف: لا علاقة لي بمدّخراتكم..وأستاذة قانونيّة تفنّد المغالطات
Lebanon 24
مذكّرة المصارف: لا علاقة لي بمدّخراتكم..وأستاذة قانونيّة تفنّد المغالطات
04:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:21 | 2023-12-11
يمكن رؤيته لفترة وجيزة.. حدث فلكي نادر تشهده السماء اليوم!
08:00 | 2023-12-11
غوغل تغلق إحدى خدماتها في نيسان 2024.. هذا ما سيحصل
04:00 | 2023-12-11
كيف يمكنك استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد "جيميناي" من غوغل؟
02:18 | 2023-12-11
سلوكيات غريبة وعدوانية.. تقارير تكشف أسباب إقالة ألتمان من OpenAI
00:00 | 2023-12-11
أقدم ثقب أسود يتم رصده بالكون.. تساؤلات عن الحجم الهائل
23:00 | 2023-12-10
ساعة آبل ووتش 9.. ما الذي تغير فيها؟
فيديو
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
11/12/2023 20:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
11/12/2023 20:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
11/12/2023 20:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24