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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تغلق إحدى خدماتها في نيسان 2024.. هذا ما سيحصل

Lebanon 24
11-12-2023 | 08:00
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أعلنت شركة غوغل قرارها بإغلاق تطبيق البودكاست المستقل الخاص بها Google Podcasts فى أيلول.

ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، أكد عملاق التكنولوجيا الآن أن الإيقاف الرسمى لـ Google Podcasts لن يتم حتى نيسان 2024.
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وأطلقت الشركة أيضًا أداة ترحيل، حيث ستسمح هذه الأداة للمستخدمين فى الولايات المتحدة بنقل اشتراكاتهم الحالية فى البودكاست إلى YouTube Music الذى سيستضيف بودكاست Google بمجرد توقف التطبيق، وتدعم أداة الترحيل حاليًا المستخدمين الأمريكيين فقط. ومع ذلك، وعدت الشركة بتوفر هذه الأداة للأسواق الأخرى أيضًا.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن المستخدمين فى الولايات المتحدة سيتمكنون من الاستماع إلى ملفات البودكاست في التطبيق حتى آذار 2024. وعلى الرغم من توقف التطبيق في نيسان سيظل المستخدمون قادرين على ترحيل الاشتراكات أو تصديرها حتى تموز 2024.

سيقوم موقع دعم Google أيضًا بتوثيق التعليمات خطوة بخطوة للترحيل.

بالنسبة للمستخدمين الذين لا يريدون الانتقال إلى YouTube Music، ستوفر لهم Google أيضًا خيارًا لتصدير الاشتراكات إلى ملف OPML. يمكن تحميل هذا الملف إلى أي تطبيق بودكاست آخر تابع لجهة خارجية يدعم عمليات التحميل.
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