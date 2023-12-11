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تكنولوجيا وعلوم
يمكن رؤيته لفترة وجيزة.. حدث فلكي نادر تشهده السماء اليوم!
Lebanon 24
11-12-2023
|
08:21
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من المتوقع أن يختفي أحد ألمع النجوم التي يمكن رؤيتها من الأرض لفترة وجيزة، اليوم الاثنين، في حدث تاريخي "يحدث مرة واحدة في العمر"، وفقا لعلماء الفلك.
ويمكن لمراقبي السماء الذين يعيشون في جزء محدد من جنوب أوروبا وعبر المحيط الأطلسي إلى جزر البهاما وجنوب فلوريدا وجزء من المكسيك أن يروا أن "منكب الجوزاء" Betelgeuse يصبح أكثر خفوتا ويختفي تقريبا لمدة تتراوح بين 7 إلى 12 ثانية عندما يمر كويكب ليونا أمام النجم الشهير، بحسب ما أوردته صحيفة "إندبندنت".
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يذكر أن "منكب الجوزاء"، النجم العاشر والذي يعتبر من ألمع النجوم في السماء، كان قد لفت الانتباه في السنوات الأخيرة بسبب سطوعه المتقلب، ما أثار مخاوف من أنه قد يكون على شفا الانفجار. وبينما كشفت الملاحظات اللاحقة أن النجم أبعد بكثير عن هذه النهاية، ما يزال العلماء يحاولون تقدير الحجم الفعلي والميزات الأخرى لنجم منكب الجوزاء.
ويقول الباحثون إن مرور كويكب أمام نجم بهذا الحجم أمر نادر جدا ولا يمكن رؤيته من الأرض إلا كل بضعة عقود.
والاستعدادات جارية في أجزاء من أوروبا، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا لمراقبة هذا الحدث النجمي. ويقول العلماء إن هذا الحدث النادر سيكون فرصة لاكتساب معرفة جديدة حول الكويكب و"منكب الجوزاء"، مثل حجمه وكيفية تحرك الغاز المشحون حول النجم المحتضر.
وإذا كان الطقس مناسبا في هذا اليوم، يأمل علماء الفلك في تصوير سطح النجم وفهم ما إذا كان يطلق الرياح في بيئته النجمية وكيف يحدث ذلك. (العربية)
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