معالج جديد من هواوي.. تحدٍ للعقوبات الأميركية

ابتكرت شركة «هواوي»، التي تعد من رواد التكنولوجيا العالمية، معالج جديد من طراز «Kirin 9006C»، متحدية بذلك العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

ويمثل هذا المعالج، بتقنيته المتقدمة التي تعتمد على دقة 5 نانومترات، قفزة نوعية في عالم الرقاقات، معززاً بمعمارية متطورة وقدرات عالية الأداء.

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يأتي هذا الإنجاز ليؤكد على القدرة الاستثنائية لـ هواوي في الابتكار والتطوير، حتى في ظل الظروف الصعبة.

مسيرة «هواوي» في تطوير المعالجات لم تكن وليدة اللحظة؛ إذ سبق لها أن أطلقت معالج Kirin 9000S الذي يعتمد على تقنية 7 نانومترات، وكان قد استخدم في سلسلة هواتف "ميت60"











