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إليكم الترند الأكثر بحثاً على غوغل.. ما هو؟
Lebanon 24
11-12-2023
|
23:00
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أشارت بيانات خدمة"Google Trends"، التي تحدد الـ"Trends" على "غوغل" أن أوكرانيا ليست في قائمة العشرة الأكثر بحثا لعام 2023.
وأوضحت البيانات أن الصراع في قطاع غزّة يحتل المركز الأول في القائمة.
وبالإضافة إلى موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كان من بين الـ 10 المواضيع الأكثر بحثا لهذا العام أيضاً الأخبار المتعلقة بغواصة الأعماق التي انفجرت بالقرب من موقع غرق سفينة "تايتانيك"، والزلزال في تركيا، والثلاثة الأعاصير في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وحوادث إطلاق النار في ولايتي ماين وتينيسي الأميركيتين، ومسبار "تشاندرايان-3" الهندي الذي هبط على سطح القمر، والحرب في السودان.
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وكان الصراع في أوكرانيا يحتل المرتبة الأولى في قائمة المواضيع الأكثر بحثا خلال العام الماضي.
المصدر:
روسيا اليوم
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