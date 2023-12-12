في 2024.. أبل تخطط لطرح أجهزة آيباد وماك جديدة



Advertisement

بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن عائلة آيباد الحالية تضع المستخدمين أمام اختيار صعب، لأنها توفر في الأسواق عدداً كبيراً من إصدارات آيباد، التي تتنوع بين آيباد برو وآيباد إير وآيباد ميني وآيباد، وأغلبهم متقاربين من حيث الإمكانيات وحجب الشاشة.



إلى جانب تخبط كبير في الإكسسوارات، خاصة إصدارات قلمها الذكي Apple Pencil، فعلى سبيل المثال، إصدار قلم أبل الجديد منخفض التكلفة لا يتوافق للعمل مع أقل إصدارات آيباد سعراً، بينما الإصدار الرائد الأحدث من القلم لا يعمل مع أحدث إصدارات الآيباد. تخطط شركة أبل لإطلاق عدد من الأجهزة الجديدة خلال 2024، فمن المنتظر أن تقوم الشركة بتغييرات جذرية في عائلة أجهزة آيباد اللوحية، لتسهل على المستخدمين اختيار ما يناسب احتياجاتهم، إلى جانب طرحها حواسيب ماك إير جديدة.بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن عائلة آيباد الحالية تضع المستخدمين أمام اختيار صعب، لأنها توفر في الأسواق عدداً كبيراً من إصدارات آيباد، التي تتنوع بين آيباد برو وآيباد إير وآيباد ميني وآيباد، وأغلبهم متقاربين من حيث الإمكانيات وحجب الشاشة.إلى جانب تخبط كبير في الإكسسوارات، خاصة إصدارات قلمها الذكي Apple Pencil، فعلى سبيل المثال، إصدار قلم أبل الجديد منخفض التكلفة لا يتوافق للعمل مع أقل إصدارات آيباد سعراً، بينما الإصدار الرائد الأحدث من القلم لا يعمل مع أحدث إصدارات الآيباد.

وتسعى أبل لتبسيط عائلة أجهزة آيباد خلال العام المقبل، بحيث يكون هناك فروق واضحة في الإمكانيات بين إصداريّ آيباد برو وآيباد إير، سواء على مستوى الإمكانيات أو حجم الشاشة.

وستقدم إصدارات "البرو" شاشة متطورة من نوع OLED ومعالج أبل المتطور M3، وتصميم جديد، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard مُحدثة، وتلك الإمكانيات ستتوفر في إصدارين 11 بوصة و13 بوصة. أما إصدارات "إير" ستتيح خيارين للشاشة 12.9 بوصة و10.9 بوصة، ومعالج أبل M2.



ومن المتوقع وصول الإصدارات الجديدة من آيباد بحلول مارس المقبل.



كما أنه من المتوقع وصول أن يتم إطلاق الجيل الحادي عشر من إصدار آيباد القياسي، ليحل محل الإصدار التاسع، وسيحصل جهاز آيباد ميني على إصدار جديد بمعالج أسرع.

ومن المتوقع في حفل مارس القادم، أن تطرح الشركة الأميركية إصدارين جديدين من عائلة أجهزتها الحاسوبية ماك بوك إير، بقياسين 13 و15 بوصة، وستكون النقطة البيعية الرئيسية لتلك الأجهزة هي تقديم معالج أبل الأحدث M3. (الشرق)