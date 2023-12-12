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تكنولوجيا وعلوم

متجاوزة العقوبات الأميركية.. هواوي تطلق معالجها الجديد

Lebanon 24
12-12-2023 | 03:18
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كشفت هواوي عن معالجها الجديد الذي طورته للهواتف والأجهزة الذكية، لتستغني عن معالجات الشركات التي منعت عنها بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات الأميركية.

وأشارت شركة هواوي إلى أن معالجها الجديد Kirin 9006C طوّر بتقنية 5 نانومتر، ويحتوي على 8 أنوية أساسية، أربع أنوية A77  يصل ترددها إلى 3.13 غيغاهيرتز، و4 أنوية A55 بتردد 2.4 غيغاهيرتز.
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ونوهت الشركة إلى أن المعالج سيستعمل مع حواسب Qingyun L540 المحمولة التي أعلنت عنها مؤخرا، كما سيستعمل مع بعض الهواتف الذكية الجديدة، مثل أجهزة P70 التي ستطلق مطلع العام المقبل.

وبالنسبة لحواسب Qingyun L540 فإن هذه الأجهزة ستطرح بشاشات مقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2160/1440)، ترددها 60 هيرتزا، وستحصل هذه الشاشات على ألوان ممتازة، وبطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.
 
كما ستحصل الحواسب الجديدة على منافذ USB-C و USB-A ، وذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية SSD بسعة 256 و512 غيغابايت. (روسيا اليوم) 
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