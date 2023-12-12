علامات تدل على وجود "مخترق" داخل هاتفك

قد يعيش قراصنة الإنترنت في ظلال العالم الرقمي، ولكن أحد المتسللين المحترفين شارك علامات تدل على أنهم يتربصون في هاتفك الذكي.



وقالت الخبيرة لورا كانكالا، إن ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو الضوء الأخضر العشوائي على الشاشة قد يعني أن هناك من يراقبك.

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قالت كانكالا إنه إذا رأيت نقطة خضراء على شاشة "أندرويد" أو نقطة برتقالية على "آيفون"، فقد تكون علامة تحذير على تعرضك للاختراق، أو أن شخصا ما قام بتثبيت تطبيق خبيث على هاتفك.



وأوضحت أن نقاط التحذير هذه تظهر عندما يكون ميكروفون الجهاز أو الكاميرا قيد الاستخدام، ويمكن أن تكون علامة تحذير على أن الهاتف يقوم بتشغيل برامج ضارة تهدف إلى التجسس على الأشخاص.

وقالت كانكالا إن ارتفاع درجة حرارة الهاتف يمكن أن يكون علامة تحذيرية على تثبيت برامج ضارة.



وتابعت: "عندما يتم تفعيل المشاركة المستمرة للموقع، فمن المحتمل أن تنفد بطارية هاتفك بسرعة غير مفهومة، ويمكنك أن تشعر بحرارة هاتفك. وقد تجد تطبيقات غريبة لا يمكنك تذكر تثبيتها على هاتفك أو تطبيقات ربما قمت بتنزيلها عن طريق الخطأ خارج متجر التطبيقات الرسمي - على سبيل المثال، يرسل إليك شخص ما رسالة نصية تحثك على تنزيل تطبيق ما".

أما إذا بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني من البنك الذي تتعامل معه أو من تطبيقات الوسائل الاجتماعية، تسألك عما إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، فقد يكون ذلك علامة على سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك. (روسيا اليوم)