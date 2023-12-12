UNDP يتجه للتحول الرقمي في مهمة القضاء على الفقر

يتجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحول الرقمي للشركات من خلال تعزيز الأنظمة الداخلية للبرنامج، ومدى تأثيره في 170 دولة.

وتشمل البرامج الرقمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 125 دولة، ويشارك ما يقرب من 40 إلى 50 دولة بنشاط في مبادرات التحول الرقمي الوطنية.

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وتتضمن هذه المبادرات مناقشات حول الاستراتيجيات الرقمية، وصياغة السياسات، وإنشاء وزارات أو وكالات رقمية.

ويتجلى تأثير الرقمنة في مجموعة واسعة من المجالات، مما يدل على أهميتها المتزايدة في الجهود العالمية التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



