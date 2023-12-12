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واتس أب تتيح ميزة جديدة للرسائل

Lebanon 24
12-12-2023 | 16:00
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أعلنت واتساب إتاحة ميزة تثبيت الرسائل في المحادثات الفردية والمجموعات، وفقاً لما ذكرته الشركة عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.
ويمكن للمستخدمين تثبيت أي رسالة في المحادثات بتحديدها ثم اختيار تثبيت Pin من قائمة الخيارات، كما يمكن لمديري المجموعات تثبيت الرسائل المهمة بالطريقة نفسها، ويمكنهم أيضًا منح الأعضاء صلاحية تثبيت الرسائل.
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وتتيح واتساب تثبيت الرسائل لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يومًا، وبعد انتهاء المدة المحددة، يُلغى تثبيت الرسائل على نحو تلقائي.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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