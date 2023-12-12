شركة عالمية تطور نموذجاً جديداً للشرائح بدقة 2 نانو متر

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بدأت شركة TSMC في اتخاذ الخطوات الأولى في سباق التنافس للجيل الجديد من الشرائح التي ترتكز على دقة تصنيع 2 نانومتروكشف تقرير نشر عبر Financial Times عن تطوير TSMC للنموذج الأولي من الشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر، كما استعرضت TSMC أداء النموذج الأولي لشركة آبل.كما أوضح التقرير أن TSMC تخطط لكشف النقاب عن الشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر في 2025، أيضاً أكد التقرير أن شركة آبل ستكون العميل الأول وصاحبة الحصة الأكبر من شحنات TSMCومن المقرر أن تأتي الشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر بأداء أسرع وكثافة.