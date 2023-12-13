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تكنولوجيا وعلوم

عودة Netflix للعمل بعد انقطاع أثر على العديد من المستخدمين حول العالم

Lebanon 24
13-12-2023 | 00:30
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أبلغ الأشخاص في جميع أنحاء العالم عن مشكلة في الاتصال بـ Netflix ورسالة خطأ غريبة "tvq-pb-101

 ونظرًا لتوفر الخدمة عالميًا وقاعدة المشتركين الضخمة، تعد حالات الانقطاع الصغيرة أمرًا شائعًا، لكن ماحدث كان مختلفا، وبحسب موقع The Verge، فكان البعض قادرا على الإتصال بشكل جيد، بينما كان الآخرون يتلقون نفس رسالة الخطأ والرمز الذي اشتكى منه مستخدمون آخرون.

 

 وقد كتب بعض الأشخاص مشكلاتهم في البث على X وThreads وReddit ومنصات أخرى، وتشمل التقارير عن الأجهزة التي بها مشكلات أجهزة تلفزيون Roku الذكية بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحاولون البث عبر PS5 وXbox، من مدن منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي بلدان مختلفة.

 

ولم تكن هناك أي شكاوى مماثلة حول الخدمات الأخرى أو المشكلات الملحوظة في الخدمات السحابية مثل خوادم Google أو Amazon، فيما لم تعلق Netflix على أي شيء محدد وراء الانقطاع.

 

وفي تصريح لها، قالت شركة البث العملاقة إنها حلت "المشكلات الفنية" التي تسببت في انقطاع الخدمة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة يوم الاثنين، وقالت Netflix، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنها تواجه "مشكلات فنية غير متوقعة" لبعض الأعضاء. (وكالات)

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