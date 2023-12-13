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تكنولوجيا وعلوم
إليكم أبرز مواصفات هاتف Nubia Z50S Pro المميز
Lebanon 24
13-12-2023
|
07:30
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لفتت ZTE الانتباه هذا العام بهاتف Nubia Z50S Pro الذي صنفه الكثيرون كواحد من أفضل الهواتف لمحبي التصوير والأجهزة الأنيقة.
ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وجودة المواد التي صنع منها، فضلا عن حصوله على تقنيات وفرت له أداء ممتازا مع البيانات وشبكات الإنترنت.
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وحصل على هيكل بأبعاد (163.6/75.9/8.6) ملم، وزنه 228 غ، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، معدل سطوعها 452 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 13 مع واجهات MyOS 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
ويوفر هذا الهاتف للمستخدم إمكانية صور وفيديوهات عالية الدقة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
ودعمته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا. (روسيا اليوم)
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