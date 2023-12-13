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ابتكار جديد.. أول خوذة لقراءة الأفكار؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 16:00
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طور علماء أول خوذة ذكاء اصطناعي في العالم لقراءة الأفكار، والتي تترجم الموجات الدماغية إلى نص قابل للقراءة.
وتعمل الخوذة المغطاة بمستشعر تراقب نشاطا كهربائياً محدداً في الدماغ أثناء تفكير مرتديها، وتحولها إلى كلمات.
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وابتكر فريق من جامعة التكنولوجيا في سيدني هذه التقنية الثورية، وقال إنها يمكن أن تحدث ثورة في رعاية المرضى الذين أصبحوا صامتين بسبب السكتة الدماغية أو الشلل.
ويظهر مقطع فيديو توضيحي شخصا يفكر في جملة معروضة على الشاشة، ثم تتحول بعد ذلك إلى ما فك تشفيره نموذج الذكاء الاصطناعي، وكانت النتائج متطابقة تماما تقريباً.



المصدر: روسيا اليوم

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