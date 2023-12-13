كاسحة جليد روسية.. إليكم ميزاتها

تجري وزارة الدفاع الروسية اختبارات على سفينة دعم وإمداد عسكري لكاسحة الجليد.

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وقال بيان صادر عن الخدمة: "تخضع سفينة Evpatiy Kolovrat العسكرية الجديدة للاختبارات حالياً، وخلالها تم التحقق من قدرات مجمع تشغيل المروحيات الموجود فيها، إذ قامت مروحية من نوع Ka-27PS بتنفيذ عمليات هبوط وإقلاع من على منصة حمل المروحيات الموجودة في السفينة، ونفذت هذه العمليات في النهار وفي الأوقات المظلمة أيضاً".وأشار البيان إلى أن السفينة المذكورة وصلت نهاية تموز الماضي إلى قاعدة بحرية في كامتشاتكا قادمة من بطرسبورغ، وتخضع حاليا للمرحلة النهائية من الاختبارات، وبعدها من المخطط أن يتم تسليمها لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.وبدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2018 في إطار المشروع الحكومي 21180М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، ولتستعمل كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.