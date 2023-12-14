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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تتحدى آبل وسامسونغ بحاسبها اللوحي الجديد

Lebanon 24
14-12-2023 | 01:00
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كشفت هواوي رسميا عن جهاز MatePad Pro الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله أحد أفضل الحواسب اللوحية حاليا.

ويأتي Huawei MatePad Pro 13.2 بهيكل متين وأنيق التصميم، أبعاده (289.1/196.1/5.5) ملم، وزنه 580 غ.
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وشاشاته أتت من نوع OLED بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.

حصل الجهاز على لوحة مفاتيح خارجية مميزة تمكن من استعماله كحاسب محمول متكامل، كما زوّد بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بعناصرها.
 
يقترن هذا الحاسب مع مختلف هواتف وأجهزة هواوي المحمولة لتأمين تبادل سريع للبيانات أو عرض الصور والفيديوهات والملفات المكتوبة على شاشات مختلفة.

ويضمن له الأداء الممتاز معالج Kirin 9000S، ومعالج رسوميات Maleoon 910 MP4، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته هواوي بأنظمة GPS, GLONASS, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 88 واطا. (روسيا اليوم) 
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