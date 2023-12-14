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تكنولوجيا وعلوم

تحديث آبل الجديد يغضب المستخدمين.. ما السبب؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 09:40
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أثار تحديث iOS 17.2 من آبل غضب العديد من المستخدمين، إذ أنه قد يلحق الضرر بعمر بطارية الكثير من أجهزة "آيفون".

وناقش مستخدمون المشكلة عبر موقع X حيث ادعى أحدهم أنه يتعين عليهم الآن شحن أجهزة "آيفون" عدة مرات على مدار اليوم.
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وأوضح أدريان كينغسلي هيوز، الباحث في ZDNet: "إن تثبيت نظام تشغيل جديد على جهاز "آيفون" يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، من الفهرسة إلى إعادة معايرة البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام".

ونصح هيوز بضرورة التأكد من "صحة البطارية"، حال مواجهة مشاكل قد توحي بقصر عمرها.

وقال: "إذا ذهبت إلى "صحة البطارية" في الإعدادات ، وكانت الرسالة هي أن ذلك جيد لقدرة الأداء القصوى، فإما أن الأمر مجرد أمر عادي يحدث عادة، أو خطأ ما".

وإذا كان بإمكانك مواجهة مشكلات البطارية المحتملة، فإن تحديث iOS 17.2 يتضمن العديد من الميزات الجديدة والمثيرة.

وتم إصدار iOS 17.2 في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويتوفر الآن لأجهزة "آيفون XS" والإصدارات الأحدث، و"آيباد برو" مقاس 12.9 بوصة من الجيل الثاني وما أحدث، و"آيباد برو" مقاس 10.5 بوصة، وكذلك مقاس 11 بوصة من الجيل الأول وأحدث، و"آيباد" Air من الجيل الثالث، و"آيباد" من الجيل السادس والإصدارات الأحدث، و"آيباد ميني" من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث.

ويقدم التحديث أداة جديدة تماما تسمى Journal، والتي تصفها آبل بأنها "طريقة للتأمل في لحظات الحياة والحفاظ على ذكرياتك".

علاوة على ذلك، يتضمن الإصدار إصلاحات عاجلة للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز "آيفون" الخاص بك.
المصدر: روسيا اليوم
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