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ميزة جديدة من إنستغرام

Lebanon 24
14-12-2023 | 13:52
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تختبر إنستغرام ميزة جديدة تسمى Flipside تتيح للمستخدمين إنشاء مساحة منفصلة وخاصة في الحساب من أجل نشر المزيد من الصور الصريحة والشخصية مع مجموعة مختارة من الأصدقاء.

هذه الميزة ترتبط بالمصطلح العامي الشائع Finsta، الذي يشير إلى حسابات إنستغرام البديلة حيث ينشر المستخدمون صور حياتهم الحقيقية عوضا عن الصور الاحترافية التي ينشرونها عبر حساباتهم العامة.
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كما تهدف المنصة من خلال تقديم Flipside إلى تبسيط عملية نشر المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة خاصة من الأصدقاء، ما يلغي الحاجة إلى حساب منفصل أو حساب موجود خارج حدود الرقابة الأبوية، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

واكتشف المهندس العكسي، أليساندرو بالوزي، هذه الميزة أثناء تطويرها، مشيراً إلى أنها كانت تسمى في الأصل Your Space.


المصدر: العربية الحدث

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