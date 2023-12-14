الصين تكتشف طريقة للبقاء بعمر أصغر.. الخلود البشري !

اكتشف فريق من العلماء الصينيين طريقة لعكس اتجاه الشيخوخة في "قفزة عملاقة نحو الخلود البشري.

وفي هذا الإنجاز العلمي الجديد، تمكن العلماء من فك شفرة العلاج بالهيدروجين، أي أنهم قدموا نهجاً متطوراً يستخدم غرسات قائمة على تقنية النانو لتوصيل الهيدروجين، والذي يمكن أن يساعد على حل المشكلات المتعلقة بالشيخوخة وأمراض مثل مرض ألزهايمر.

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وباستخدام تقنية النانو، طور العلماء سقالة قابلة للزر.



