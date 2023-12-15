روبوت أصغر من شعرة الإنسان يحفز الخلايا العصبية !

ابتكر علماء من جامعتي تافتس وهارفرد بالولايات المتحدة روبوتاً أصغر من شعرة الإنسان، يستطيع التحرك داخل الجسم ليقوم بتحفيز نمو الخلايا العصبية في المناطق المتضررة.

وأثبت الابتكار عبر التجارب المعملية، إمكانية حدوث ذلك باستخدام خلايا بشرية معزولة من القصبة الهوائية.

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ويعمل العلماء منذ فترة طويلة على إنتاج روبوتات بيولوجية تستطيع أداء مهام داخل الجسم، ولكن الجديد الذي قدمه علماء جامعتي تافتس وهارفرد والذي يجعل فكرتهم أقرب للتطبيق العملي، أنهم استخدموا خلايا بشرية لإنتاج تلك الروبوتات البيولوجية، وهو ما يميزهم عن أفكار سابقة سعت لإنتاج روبوتات بيولوجية سُميت باسم "زينوبوتس" من خلايا جذعية معزولة من أجنة الضفادع.







