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متفرقات
كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في قتل الفلسطينيين؟
Lebanon 24
15-12-2023
|
05:00
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أفاد تقرير مشترك أجرته مجلة "972+" وموقع لوكال كول الإسرائيليين حول إطلاق العنان لأنظمة الذكاء الاصطناعي في اختيار الأهداف، خلال القصف الإسرائيلي على غزة مما أوقع أكثر من 18 ألف شهيد.
واعتمد التقرير على شهادات سبعة أعضاء حاليين وسابقين في الاستخبارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى شهادات وبيانات ومعلومات فلسطينية، فإنّ هنالك عدة أسباب وراء هذا الكم المخيف من الضحايا.
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وسبق أن ذكرت الوكالة الفرنسية أن الأهداف التي يقصفها جيش الاحتلال في غزة يوفرها الذكاء الاصطناعي دون مراعاة للضحايا المدنيين وعددهم.
المصدر: bbc - صنداي تايمز - الجزيرة
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