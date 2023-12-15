جيف بيزوس يكشف أسباب مغادرته رئاسة أمازون

فى حلقة حديثة من برنامج "Lex Fridman Podcast" كشف جيف بيزوس، الملياردير مؤسس شركة أمازون، عن الدوافع وراء قراره التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية قبل عامين.

وأشار بيزوس إلى التزامه العميق بمشروعه لاستكشاف الفضاء، Blue Origin، باعتباره المحرك الأساسي للتخلي عن دوره في أمازون، وفقا لتقرير indiatoday.

وأوضح بيزوس أن التوفيق بين المسؤوليات في كل من أمازون وبلو أوريجين كان سيكون هائلاً، نظراً للطبيعة الديناميكية سريعة التطور لاستكشاف الفضاء.

وقال بيزوس "باعتبارى الرئيس التنفيذي لشركة مساهمة عامة، فسوف يحظى هذا الأمر باهتمامي الكامل، وهذه هي الطريقة التي أفكر بها في الأشياء"، وأكد بيزوس على أهمية إعطاء الأولوية لواجباته فى أمازون خلال فترة عمله.

ومنذ مغادرته أمازون، انغمس بيزوس في تعقيدات Blue Origin، واصفًا التجربة بأنها مكثفة ولكنها مُرضية، واعترف بالتفاني الاستثنائي المطلوب، مؤكدا أنه "لم يعمل بجدية أكبر من قبل"، مع الاعتراف بصراحة التحديات العرضية التي تصاحب مثل هذا الالتزام.

على الرغم من مشاركة بيزوس العملية، واجهت شركة Blue Origin انتكاسات عندما تعرض صاروخ New Shepard لفشل في منتصف الرحلة في أيلول 2022.

ومع ذلك، أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط لإعادة إطلاق صاروخ New Shepard إلى الفضاء الأسبوع المقبل، مما يدل على عودة الظهور بعد حل المشكلات الفنية التي أدت إلى توقفه المبكر.

اعتبارًا من إعداد التقرير، لم يصدر ممثلو Blue Origin وAmazon تعليقات رسمية بخصوص تصريحات بيزوس، ومع ذلك، فإن التزام بيزوس باستكشاف الفضاء يؤكد المنافسة المستمرة والتقدم التكنولوجي في قطاع الفضاء التجاري.

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( وكالات)