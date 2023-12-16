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تكنولوجيا وعلوم

Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2023 | 02:00
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أعلنت vivo  عن هاتف جديد صممته ليكون من أكثر الهواتف الذكية تميزا من حيث التصميم والمواصفات.

وأكثر ما يشد الانتباه في هاتف vivo S18 Pro الجديد هو تصميمه الخارجي الأنيق وشكل وحدات الإضاءة التي ثبتت على واجهته الخلفية، إضافة إلى جودة المواد التي صنع منها هذا الجهاز.
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وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده 164.4/75.1/7.5 ملم، وزنه 188 غ، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج +Mediatek Dimensity 9200، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

ودعمته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.(روسيا اليوم)


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