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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تطلق تطبيقا جديدا.. تعرّفوا إليه
Lebanon 24
16-12-2023
|
04:00
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كشفت شركة "غوغل" عن إطلاق تطبيق جديد يساعد مستخدمي هواتف Pixel على تشخيص المشكلات التي قد تحصل في أجهزتهم.
وأشارت غوغل إلى أن تطبيق "Pixel Diagnostic" سيمكن مستخدمي الهواتف من معرفة فيما إذا كانت هواتفهم تعمل بشكل صحيح بعد إصلاحها، كما سيكون بالإمكان الاعتماد عليه لإجراء مسح للهاتف لاكتشاف أية مشكلات فنية فيه.
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ويمكن تفعيل التطبيق الجديد عن طريق إدخال الرمز #*#7287#*# عبر لوحة الاتصال في الهاتف، وبمجرد تشغيله سيحصل المستخدم على عدة خيارات: خيار إجراء تشخيص كامل للجهاز، وخيار إجراء اختبارات فردية للعيوب المتعلقة بمكونات معينة، مثل الشاشة أو أجهزة الاستشعار والاتصال أو الكاميرات أو مكبرات الصوت.
ونوّهت غوغل إلى أن التطبيق يعمل حاليا في هواتف Pixel باللغة الإنكليزية فقط، ويتوفر للمستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والدول الأوروبية والعديد من الدول التي تباع فيها هواتفها.(روسيا اليوم)
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