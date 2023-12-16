إشارات الدماغ أصبحت صوراً طبيعية عبر الذكاء الاصطناعي

طور المختصون اليابانيون، ولأول مرة في العالم، تقنية تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور تعتمد على معالجة الإشارات الواردة من الدماغ البشري.

وأفادت وكالة كيودو، بأنه خلال التجربة، سجلت مجموعة دراسات من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا، إشارات الدماغ عندما كان بعض الأشخاص يشاهدون صور الأشياء والمناظر الطبيعية".

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وتم عرض حوالي 1200 صورة مختلفة على المشاركين في التجربة.

وخلال ذلك، تم تحليل نشاط الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.

وتم تحميل الصور نفسها إلى قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي كانت مهمتها تعلم ربطها بإشارات الدماغ.





