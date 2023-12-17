جديد "فيفو".. سماعة لاسلكية بمواصفات متقدمة

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وتأتي السماعة بمكبر صوت بحجم 11 ميليمتراً، وهي تدعم تقنيتي DeepX 3.0 و 3D Panoramic Audio من أجل تقديم تجربة صوت غامرة.وتُعد ميزة الإلغاء النشط للضوضاء أهم مزايا سماعة فيفو Vivo TWS 3e الجديدة، وهي ميزة نادرًا ما توجد في الفئة السعرية لتلك السماعة.وتحتوي السماعة أيضاً على ميزة تقليل ضوضاء المكالمات اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، حيث تحافظ تلك التقنية على الأصوات البشرية، وتزيل الضوضاء المحيطة، وتعزز مقاومة الميكروفون لضوضاء الرياح بنسبة تصل إلى 12%، مما يحسن جودة إجراء المكالمات عبر السماعات.وتتصل السماعة بالأجهزة عبر بلوتوث 5.3 مع وضع مخصص للألعاب يوفر زمن تأخير منخفض يبلغ 55 ميلي ثانية فقط، وهي متوافقة مع تطبيقات المساعدة الصوتية في الهواتف الذكية، وتدعم خاصية Find My Earbuds للمساعدة في العثور عليها عند فقدانها.وتوفر سماعة Vivo TWS 3e عمر بطارية طويل نسبياً يصل إلى نحو 9 ساعات من الاستخدام لكل سماعة على حدة مع وضع إلغاء الضوضاء، في حين يصل عمر البطارية إجمالًا مع علبة الشحن إلى 36 ساعة.وتطرح "فيفو" سماعتها الجديدة في السوق الصينية بسعر منخفض يعادل 25 دولاراً أميركياً فقط، لكن لا توجد معلومات متوفرة حالياً عن موعد طرحها في الأسواق العالمية حتى الآن.