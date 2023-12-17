شركة "OpenAI" تهدد بوقف حساب مطورة "تيك توك" على "ChatGPT"

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هددت شركة "OpenAI" بوقف الحساب الخاص بشركة "بايت دانس" الصينية، مطورة تطبيق "تيك توك"، على خلفية تقرير يتهمها بأنها تستخدم نماذج وخدمات الشركة الأميركية لتدريب وتطوير منافس قوي لمنصة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT".وقالت الشركة، في بيان نشره موقع "ذا فيرج"، إن رخصة حساب "بايت دانس" لاستخدام الواجهات البرمجية لا تسمح لها إلا باستخدام حجم ضئيل من البيانات، موضحة أنها تفحص وتدقق حالياً طبيعة استخدامات الشركة الصينية استناداً إلى تلك البيانات الضئيلة، لافتة إلى أنه في حال ثبوت وجود مخالفات، ستكون الشركة مطالبة بتصحيح ممارساتها، أو وقف حسابها نهائياً.يأتي ذلك بعدما نشر "ذا فيرج" تقريراً مفصلاً عما وصفه الموقع بأنه مشروع سري تعمل عليه "بايت دانس" تحت مسمى "Project Seed"، ويهدف إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي، مشيراً إلى وجود أدلة على أن موظفي الشركة كانوا يناقشون في محادثات على منصة تواصل داخلية طرق وأساليب لإخفاء أي أدلة على استخدامهم لنماذج "OpenAI" في عمليات التدريب.وذكر الموقع أن "بايت دانس" لم تشترك مباشرة عبر برنامج "OpenAI" لقطاع الأعمال للحصول على ترخيص استخدام نماذجها الذكية، وإنما تستخدمها عبر حسابها على خدمة "مايكروسوفت" السحابية "Azure". (الشرق)