ما هي الأحداث التقنية التي هزت العالم في 2023؟





فيما يلي مجموعة من أهم الأحداث التقنية التي هزت العالم في 2023، بحسب موقع ديجيتال تريندز:

Advertisement منافسة كبيرة لـ شات جي بي تي كان عام 2023 حافلاً بالأحداث والابتكارات التقنية التي شكلت نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي حظي باهتمام كبير في أنحاء العالم.فيما يلي مجموعة من أهم الأحداث التقنية التي هزت العالم في 2023، بحسب موقع ديجيتال تريندز:

تم إطلاق برنامج الدردشة الآلية المجاني من شات جي بي تي OpenAI في البداية في تشرين الثاني 2022 ولكنها بدأت بالفعل في النمو خلال الأشهر القليلة الأولى من العام. وفي شباط، بعد بضعة أشهر من طرح شات جي بي تي للعامة، ردت غوغل بإطلاق برنامج الدردشة الآلي "بارد"، وبعد ذلك بيوم واحد فقط، كشفت مايكروسوفت عن محاولتها الخاصة باستخدام بينغ شات، لتشتعل منافسة كبيرة بين شركات التكنولوجيا العملاقة في هذا المجال.

جي بي تي 4 يحدث ضجة كبيرة

عندما تم إطلاق شات جي بي تي كان مدعوماً بنموذج لغة كبير يسمي جي بي تي 3.5. وكان يملك قدرات كبيرة للغاية ولكن كان به بعض القيود، مثل القدرة على أخذ النص فقط كطريقة إدخال. لقد تغير الكثير من ذلك مع ظهور جي بي تي 4 الذي تم طرحه للعامة في شهر آذار.



وقال المطورون إن جي بي تي 4 الجديد كان أفضل بثلاث طرق رئيسية: الإبداع، والإدخال المرئي، والسياق الأطول. على سبيل المثال، يمكن لشات جي بي تي 4 استخدام الصور كمدخلات ويمكنه أيضاً التعاون مع المستخدمين في المشاريع الإبداعية مثل الموسيقى والسيناريوهات والأدب.



خداع الجمهور بصور الذكاء الاصطناعي

ظهرت قوة الذكاء الاصطناعي في الخداع والتضليل في صورة صدرت في أوائل عام 2023 للبابا فرانسيس وهو يرتدي سترة بيضاء كبيرة منتفخة. وتم إنشاء الصورة غير المتوقعة بواسطة شخص يُدعى بابلو زافيير باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي Midjourney

كانت واقعية للغاية لدرجة أنها خدعت بسهولة أعدادًا كبيرة من المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المشاهير. وسلط ذلك الضوء على مدى قدرة مولدات الصور التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على الإقناع، وقدرتها على خداع الناس وجعلهم يصدقون أشياء غير حقيقية.

عريضة تدق ناقوس الخطر

لقد كان الذكاء الاصطناعي يتحرك بسرعة مذهلة - وكان له بالفعل عواقب مثيرة للقلق - لدرجة أن العديد من الناس أثاروا مخاوف جدية بشأن ما يمكن أن يفعله. وفي آذار 2023، أعرب بعض أبرز قادة التكنولوجيا في العالم عن هذه المخاوف في رسالة مفتوحة. ودعت المذكرة "جميع مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى التوقف فوراً لمدة ستة أشهر على الأقل عن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الأقوى من شات جي بي تي لإعطاء الوقت للمجتمع ككل لتقييم المخاطر. وبخلاف ذلك، فإن الدفع على نطاق واسع نحو الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يفرض مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية"، بما في ذلك التدمير المحتمل للوظائف، وتقادم الحياة البشرية، وفقدان السيطرة على حضارتنا.

وصل شات جي بي تي بالإنترنت

عندما تم إطلاق شات جي بي تي لأول مرة، اعتمد على كنزه الهائل من بيانات التدريب للمساعدة في تقديم الإجابات للمستخدمين. لكن المشكلة في ذلك هي أنه لا يمكنه البقاء محدثاً وكان قليل الفائدة إذا أراد شخص ما استخدامه لإجراء حجز في مطعم أو العثور على رابط لشراء منتج. لكن كل ذلك تغير عندما أعلنت OpenAI عن قائمة من المكونات الإضافية التي من شأنها أن تساعد شات جي بي تي الإضافية التي يمكنها الاتصال بالإنترنت. وفجأة، تم فتح طريقة جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز الأمور. كما أدى التغيير أيضاً إلى تحديث وتوسيع ما يمكن أن يفعله برنامج الدردشة الآلي مقارنة بما كان عليه من قبل. من حيث القدرة والفائدة.

ويندوز يحصل على مساعد كوبايلوت جديد

قدمت شركة مايكروسوفت خدمة بينغ شات في بداية العام، لكن الشركة لم تقف على حالها. وقد أعقب هذا التحرك مع كوبايلوت وهو استخدام أكثر اتساعاً للذكاء الاصطناعي تم دمجه في منتجات مايكروسوفت. وفي حين أن بينغ كان برنامج دردشة بسيط، فإن كوبايلوت هو أكثر من مجرد مساعد رقمي. لقد تم دمجه في مجموعة من تطبيقات مايكروسوفت مثل وورد وتيمز بالإضافة إلى ويندوز 11 نفسه. ويمكنه إنشاء صور وتلخيص الاجتماعات والعثور على المعلومات وإرسالها إلى أجهزتك الأخرى وغير ذلك الكثير. الفكرة هي أنه يوفر عليك الوقت والجهد في المهام الطويلة عن طريق أتمتتها نيابةً عنك.

صراع العالم الأكاديمي مع الذكاء الاصطناعي

نظراً لمدى سرعة ظهور الذكاء الاصطناعي على الساحة، تعذر على الكثيرين فهم كيف يعمل كل شيء. لكن هذا النقص في المعرفة كان له عواقب حقيقية على الطلاب في جامعة تكساس إيه آند إم للتجارة عندما قام أحد الأساتذة بطرد الفصل بأكمله لأنه يبدو أنهم استخدموا شات جي بي تي لكتابه أوراقهم البحثية، على الرغم من عدم وجود دليل على قيام الطلاب بذلك بالفعل.



وظهرت المشكلة عندما قام الدكتور جاريد موم بنسخ أوراق الطلاب ولصقها في شات جي بي تي ثم سأل روبوت الدردشة عما إذا كان بإمكانه إنشاء النص، فأجاب شات جي بي تي بالإيجاب، والمشكلة أن شات جي بي تي لا يستطيع اكتشاف الانتحال الأدبي بواسطة الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة.