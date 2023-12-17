6 تكتيكات للاستفادة من شات جي بي تي





تعليمات

قالت الشركة، إن النماذج لا يمكنها قراءة الأفكار. إذا كانت المخرجات طويلة جداً، لذلك يجب طلب إجابات مختصرة. وإذا كانت المخرجات بسيطة جداً، وكلما قلّت حاجة النموذج إلى التخمين، زاد احتمال الحصول على نتائج أفضل.

Advertisement النص المرجعي

إن توفير نص مرجعي يمكن أن يساعد في الإجابة باستخدام عدد أقل من الأخطاء. تقول "أوبن إيه آي" إن نماذج اللغة يمكنها أن تخترع إجابات زائفة، ولهذا يجب تقديم نص مرجعي عند استخدام شات جي بي تي. نشرت شركة "أوبن إيه آي" 6 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من برنامجها للدردشة الآلي تشات جي بي تي، أوردها موقع "غادجيتس ناو"قالت الشركة، إن النماذج لا يمكنها قراءة الأفكار. إذا كانت المخرجات طويلة جداً، لذلك يجب طلب إجابات مختصرة. وإذا كانت المخرجات بسيطة جداً، وكلما قلّت حاجة النموذج إلى التخمين، زاد احتمال الحصول على نتائج أفضل.إن توفير نص مرجعي يمكن أن يساعد في الإجابة باستخدام عدد أقل من الأخطاء. تقول "أوبن إيه آي" إن نماذج اللغة يمكنها أن تخترع إجابات زائفة، ولهذا يجب تقديم نص مرجعي عند استخدام شات جي بي تي.

التبسيط

وفقاً لشركة أوبن إيه آي، تميل المهام المعقدة إلى الحصول على معدلات خطأ أعلى من المهام الأبسط. على سبيل المثال، عند الرغبة في إنشاء نص على أساس مستندات طويلة، يجب تقديم ملخصات.

إلى وقت للتفكير

يجب مطالبة البرنامج الدردشة بتجنب القفز إلى الاستنتاجات، ويجب السؤال عن احتمال إهمال أي تفاصيل مهمة، لأن ذلك سيمنح شات جي بي تي وقتاً للتفكير ثم صياغة الرد.

الخطوات المطلوبة

وفقاً لـ "أوبن إيه آي"، يفضل تحديد المهام في سلسلة خطوات، فكتابة الخطوات بشكل واضح تسهل على النموذج اتباعها.

الأمثلة

إن تقديم تعليمات عامة تنطبق على جميع الأمثلة قد يكون أكثر كفاءة، ولكن في بعض الحالات قد تكون الأمثلة أسهل وأكثر فاعلية.