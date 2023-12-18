"غوغل" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لمجالات الصحة والموسيقى

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أطلقت غوغل عدداً من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين والمطورين تعتمد على نموذجها الأقوى للذكاء الاصطناعي Gemini AI، وتقدم خدمات إنشاء الصور عبر الأمور النصية، وتأليف الموسيقى، إضافة إلى نموذج MedLM الذي يساعد في تقديم إجابات عن تساؤلات طبية.وأعلنت غوغل في بيان فتح الباب أمام المطورين للتسجيل في قائمة الحصول على حق استخدام نموذجها الذكي الأحدث Gemini Pro، من خلال منصة الشركة لأدوات الذكاء الاصطناعي AI Studio، لاختبار قدرات النموذج الجديد وما يمكنهم الاستفادة به عبر تضمينه على متن خدماتهم وتطبيقاتهم.وسيصبح على المطورين نقل الكودات البرمجية للمزايا الجديدة من AI Studio إلى منصة Vertex AI الخاصة بغوغل، والتي تقدم حزمة واسعة من الأدوات البرمجية والسحابية من خدمة Google Cloud، لجعل التطبيقات والخدمات جاهزة للوصول إلى أيدي المستخدمين.وأتاحت الشركة الوصول إلى نموذجها الجديد Imagen 2 لإنشاء الصور عبر الأوامر النصية، وذلك لعملاء خدماتها السحابية "غوغل كلاود" بالولايات المتحدة، من خلال منصة Vertex AI.ولم تكشف غوغل عن طبيعة البيانات التي تم تدريب النموذج الجديد عليها، كما لم توضح ما إذا كانت ستدفع تعويضات للفنانين، إذا استعملت صورهم في بيانات التدريب.