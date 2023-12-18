آبل تطوّر الجيل الرابع من سماعة AirPods

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تعمل آبل على تطوير الجيل الرابع المنتظر من الإصدار الأساسي لسماعة AirPods اللاسلكية استعدادًا لإطلاقها نهاية عام 2024 المقبل، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير أخير لها.وبحسب التقرير، فإن آبل سوف توفر نسختين مختلفتين من سماعة AirPods 4 القادمة، حيث تخطط لإيقاف بيع الإصدارات القديمة، ومنها الجيل الثالث والثاني من السماعة.وأفاد تقرير بلومبيرغ بأن آبل تواجه تحديات في التسويق للجيل الثالث الحالي من السماعة، حيث يتجه عملاؤها إلى شراء الجيل الثاني الأرخص ثمنًا، مع الأخذ في الاعتبار وجود فوارق بسيطة بينهما.وتعتزم آبل تطوير تصميم السماعة لتصبح شبيهة بسماعات AirPods Pro، مع بروز أقصر لها، واحتمالية إضافة سدادات أذن من السيليكون.وقد تشمل إعادة التصميم علبة الشحن أيضًا بإضافة سماعات خارجية لها تصدر أصواتًا لتسهيل العثور عليها عند فقدانها، ومنفذ USB-C للشحن بدلًا من منفذ Lightning التقليدي الذي تخلت عنه آبل في منتجاتها حديثًا.ومن المتوقع أن تضيف آبل خاصية الإلغاء النشط للضوضاء في إحدى نسختي AirPods 4 بعد أن كانت مقتصرة فقط على إصدارات AirPods Pro.وتسعى آبل أيضًا إلى توفير بعض الخصائص التي تساعد المستخدمين الذين يعانون ضعفًا في حاسة السمع عبر تحديث برمجي لاحق لنظام السماعات، حيث حصلت على الموافقات اللازمة لها من منظمة الغذاء والدواء الأميركية FDA العام الماضي.ومن المتوقع أن تكشف آبل عن سماعة AirPods 4 بالتوازي مع إعلانها هواتف آيفون 16 القادمة نهاية عام 2024 المقبل.