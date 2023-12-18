ميزة جديدة من "واتس أب".. التدمير الذاتي؟

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتس أب خاصية جديدة لتطبيقه.

وتعتمد هذه الخاصية على التدمير الذاتي للرسائل الصوتية، بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة عناصر الأمان للمستخدمين الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين آخرين.

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يذكر أن الرسائل الصوتية على واتس أب حالياً يمكن أن تظل موجودة لدى المستقبل للأبد، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



