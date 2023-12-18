Advertisement

متفرقات

ميزة جديدة من "واتس أب".. التدمير الذاتي؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1142624-638385089142718333.jpg
Doc-P-1142624-638385089142718333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتس أب خاصية جديدة لتطبيقه.
وتعتمد هذه الخاصية على التدمير الذاتي للرسائل الصوتية، بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة عناصر الأمان للمستخدمين الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين آخرين.
Advertisement
يذكر أن الرسائل الصوتية على واتس أب حالياً يمكن أن تظل موجودة لدى المستقبل للأبد، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2023-12-18
04:49 | 2023-12-18
00:30 | 2023-12-18
23:00 | 2023-12-17
16:00 | 2023-12-17
14:00 | 2023-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24