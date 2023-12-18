باستخدام صاروخ تجاري.. الصين ترسل قمراً إلى الفضاء

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أعلنت وكالة "شينخوا" أن الصين أرسلت إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا باستخدام صاروخ تجاري من نوع Hyperbola-1.والصاروخ الذي حمل القمر إلى مدار الأرض أطلق يوم الأحد 17 كانون الاول الجاري، من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة قانسو (شمال غرب الصين).وتبعا للوكالة، فإن عملية الإطلاق هذه هي السادسة لصواريخ Hyperbola-1 التجارية.وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن صواريخ Hyperbola-1 التي تعمل بالوقود الصلب تطورها شركة " i-Space" الصينية الخاصة، ونفذت الشركة أول عملية إطلاق ناجحة لصاروخ من هذا النوع عام 2019، وتلتها 3 عمليات إطلاق غير ناجحة على التوالي.وصاروخ Hyperbola-1 هو صاروخ نقل من أربع مراحل، تعمل محركاته بالوقود الصلب، ويبلغ طوله 21 متر تقريبا، وقطره 1.4 م، ويمكنه حمل ما يصل إلى 300 كلغ إلى المدار.