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تكنولوجيا وعلوم

باستخدام صاروخ تجاري.. الصين ترسل قمراً إلى الفضاء

Lebanon 24
18-12-2023 | 23:00
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أعلنت وكالة "شينخوا" أن الصين أرسلت إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا باستخدام صاروخ تجاري من نوع Hyperbola-1.

والصاروخ الذي حمل القمر إلى مدار الأرض أطلق يوم الأحد 17 كانون الاول الجاري، من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة قانسو (شمال غرب الصين).
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وتبعا للوكالة، فإن عملية الإطلاق هذه هي السادسة لصواريخ Hyperbola-1 التجارية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن صواريخ Hyperbola-1 التي تعمل بالوقود الصلب تطورها شركة " i-Space" الصينية الخاصة، ونفذت الشركة أول عملية إطلاق ناجحة لصاروخ من هذا النوع عام 2019، وتلتها 3 عمليات إطلاق غير ناجحة على التوالي.

وصاروخ Hyperbola-1 هو صاروخ نقل من أربع مراحل، تعمل محركاته بالوقود الصلب،  ويبلغ طوله 21 متر تقريبا، وقطره 1.4 م، ويمكنه حمل ما يصل إلى 300 كلغ إلى المدار.
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