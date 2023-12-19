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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من "ميتا كويست".. تعرفوا إليها
Lebanon 24
19-12-2023
|
03:59
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أتاحت شركة مايكروسوفت حزمة تطبيقاتها المكتبية Microsoft Office لمستخدمي نظارات ميتا الذكية Meta Quest، ليتمكنوا بذلك من تحرير وكتابة النصوص داخل مستندات Word وإنشاء وعرض مستندات الجداول في Excel، إلى جانب إمكانية تشغيل وابتكار العروض التفاعلية على PowerPoint.
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وبحسب ما أعلنته ميتا في مؤتمرها للمطورين، العام الماضي، فإن تعاون الشركة مع عملاق البرمجيات سيفتح المجال أمام مستخدمي نظارات كويست الذكية للاستمرار في تحرير المستندات الخاصة بالعمل.
والتطبيقات الجديدة تتوافق للعمل مع الإصدار الأول من نظارة أوكيلوس كويست، وميتا كويست 2، وميتا كويست برو، وميتا كويست 3. (الشرق)
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