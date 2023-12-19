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أوبن إيه آي تنشئ فريقاً لتحديد هذه المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
19-12-2023 | 09:26
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ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن شركة "أوبن إيه آي" أنشأت فريقاً مخصصاً لتحديد المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومنعها، ما قد يؤدي إلى تعليق إطلاق نموذج للذكاء الاصطناعي إذا عُدّ خطراً للغاية.
ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من إقالة مبتكر واجهة المحادثة تشات جي بي تي، سام ألتمان الذي أُعيد إلى منصبه بعد بضعة أيام.
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وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن أعضاء في مجلس الإدارة أخذوا على ألتمان تفضيله التطوير السريع لـ"أوبن إيه آي" حتى لو كان ذلك على حساب انتهاكات محتملة قد يتحمل مسؤوليتها الذكاء الاصطناعي.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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