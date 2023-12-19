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العالم مقبل على أول حاسوب بدماغ بشري

Lebanon 24
19-12-2023 | 11:00
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يقوم علماء من جامعة "ويسترن سيدني" الأسترالية، ببناء ما سيكون أول حاسوب "بدماغ بشري عملاق" في العالم يمكنه محاكاة الشبكات على هذا النطاق.

وأوضح العلماء بأنه عندما يتم تشغيل الحاسوب "DeepSouth" على شبكة الإنترنت، في العام المقبل، سيكون قادراً على إجراء 228 تريليون عملية مشبكية في الثانية، وهو ما ينافس المعدل المقدر للعمليات في الدماغ البشري.
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وأكد العلماء أن الأمل في ذلك هو أن نفهم بشكلٍ أفضل كيف يمكن للأدمغة استخدام هذه القوة الصغيرة لمعالجة كميات هائلة من المعلومات.
 
وأوضحت مجلة علمية بأنه إذا تمكن الباحثون من حل هذه المشكلة، فقد يتمكنون في يوم من الأيام من إنشاء دماغ "سايبورغ" أقوى بكثير من دماغ البشر، بالإضافة إلى أنه يمكن لهذا العمل أيضاً أن يُحدث ثورة في فهمنا لكيفية عمل أدمغتنا.



المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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