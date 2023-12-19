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ملابس للرجال تعمل عبر شحنها بالطاقة الشمسية

Lebanon 24
19-12-2023 | 10:30
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ابتكر علماء صينيون ملابس يمكنها تبريد أو تدفئة الجسم بفضل جهاز ضبط درجة الحرارة على مدى يوم واحد بعد إعادة شحنه باستخدام ضوء النهار.
وبحسب مجلة Science تشير إلى أن مجموعة من علماء جامعة نانكاي الصينية ابتكرت منظومة ملابس مرنة تعمل بالطاقة الشمسية تسمح للشخص بالبقاء في نطاق درجة حرارة مريحة على الرغم من تقلبات درجة حرارة الوسط المحيط.
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ووفقا للباحثين، هذا الابتكار بخلاف الملابس المماثلة لتنظيم درجة الحرارة، قادر على التدفئة والتبريد على حد سواء بفضل جهاز يمكنه ضبط درجة الحرارة طوال اليوم بعد إعادة شحنه خلال النهار.


المصدر: روسيا اليوم

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