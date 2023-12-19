الهند تفتتح أكبر مركز للتأمل في العالم

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مركز للتأمل في العالم " سوارفيد ماهاماندير" في فاراناسي التي تعتبر مدينة مقدسة أو مدينة للموتى بالنسبة إلى الهندوس.

وقال رئيس الوزراء في صفحته على شبكة X الاجتماعية: "تتقدم الهند اليوم بخطى سريعة على طريق التراث والتنمية. وإنه لشرف كبير لي أن أشارك في افتتاح معبد "سوارفيد" في كاشي (الاسم القديم لمدينة فاراناسي والذي يستخدم في النصوص القديمة).

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كما أفادت الوكالة الهندية ANI، فإن معبد Swarved Mahamandi، الذي تم بناؤه مع الأخذ في الاعتبار الهندسة المعمارية الهندية التقليدية والحديثة، يمكن أن يتسع لما يصل إلى 20000 شخص. ويعد هذا المجمع المكون من سبعة طوابق بمثابة معبد ومركز للتأمل. تم بناؤه من قبل أتباع فيهانجام يوغا، وهي حركة روحية تأسست عام 1924 على يد المعلم سادافال ديو جي مهراج، ولها أتباع في الهند وخارجها.

يذكر أن فاراناسي تعتبر المدينة المقدسة للهندوس. وفقا للأسطورة تم تأسيسها على يد شيفا، أحد الآلهة الثلاثة العليا في الهندوسية. ويعتبر هذا المكان أيضا مقدسا لأتباع البوذية، وبجوار هذه المدينة يوجد ستوبا،وهي منشأة تم بناؤها في المكان الذي قدّم فيه بوذا للناس خطبته الأولى.

ويزور المدينة ملايين من المصلين كل عام حيث أن الحج إلى فاراناسي مهم لأداء الشعائر الدينية. وهناك أيضا العديد من الدروب إلى الماء حيث يتم حرق الموتى. ويُعتقد أن غمر رماد المتوفى في الماء في هذه المدينة يضمن ولادة جديدة أفضل.

( روسيا اليوم)